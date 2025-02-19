Остался в сетях

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» единогласно поддержал кандидатуру действующего генерального директора энергосетевой организации Романа Левченко для его избрания на новый срок. Сведения об этом опубликованы на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».



Фото: Пресс-служба «Россети Северный Кавказ»

Господин Левченко будет находиться в должности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» до 17 февраля 2027 года включительно. Роман Левченко не имеет доли в уставном капитале компании, а также доли голосующих акций эмитента. Он был назначен на должность и. о. руководителя энергосетевой компании 6 апреля 2021 года. Роман Левченко в 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». После — служил в органах внутренних дел, затем занимал различные руководящие должности в ООО «Корпорация СТС». С 15 марта 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики ПАО «Россети Северный Кавказ».

17 февраля 2025 года Совет директоров утвердил условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с господином Левченко. Лицом, уполномоченным осуществлять права и обязанности работодателя в отношении гендиректора компании, назначен председатель Совета директоров «Россетей Северный Кавказ» Алексей Мольский. Он также уполномочен подписывать от имени ПАО дополнительные соглашения к трудовому договору и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Северный Кавказ» зарегистрировано в 2006 году в Пятигорске. Головной компанией является Росимущество (98,29%). Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. По итогам третьего квартала 2024 года выручка общества составила 39,1 млрд руб., убыток — 5,8 млрд руб. Убыток компании за 2023 год составил почти 11,9 млрд руб. При этом, на конец третьего квартала прошлого года «Россети Северный Кавказ» имели кредиторскую задолженность в размере 18,8 млрд руб. Дебиторы на ту же дату были должны ПАО 7,1 млрд руб.

Дмитрий Михеенко