Суд в Анталье продлил арест россиянки, бросившей новорожденную дочь в аэропорту

Суд в Анталье продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери. Девушка бросила ребенка в аэропорту. Ее мать Елену суд оправдал.

Заседание прошло в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно заняло около часа. Екатерину доставили на суд из тюрьмы. В числе предъявленных ей обвинений — попытка убийства близкого родственника, не способного на самооборону. Согласно судебным документам, одна нога новорожденной застряла в сливе унитаза, а общее состояние здоровья ребенка было среднее.

«Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по ее делу состоится 24 февраля. Ее мать Елена оправдана»,— сообщила «РИА Новости» адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

На заседании присутствовал представитель генконсульства РФ. Диппредставительство работает над возвращением новорожденной в Россию, говорил генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Сейчас девочка содержится в приюте, дипломаты уже навещали ее.

Уголовное дело возбудили в октябре 2024 года. Женщина родила ребенка на территории аэропорта, после чего оставила его в одном из помещений и планировала улететь в Россию. Россиянку и ее мать задержали на паспортном контроле. Их адвокат уверяла, что девушка не знала о своей беременности.