Бизнес-центр не вписался в историю

Застройщик, входящий в холдинг «БЭЛ Девелопмент», столкнулся с проблемой при реализации проекта бизнес-центра на Рашпилевской улице в Краснодаре. Он не может внести необходимые изменения в разрешение на строительство и завершить объект из-за изменившихся градостроительных норм к проектам, реализуемым в границах исторического поселения. Изменения произошли после старта проекта «БЭЛ Девелопмента». Девелопер был вынужден обратиться в суд, но проиграл его.



Фото: «БЭЛ Девелопмент»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Доминион-Юг», (входит в холдинг «БЭЛ Девелопмент») в иске к администрации Краснодара. Застройщик пытался обязать власти города внести изменения в разрешение на строительство бизнес-центра на Рашпилевской улице, рядом со входом на Всесвятское кладбище (район улицы Хакурате). Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Восьмиэтажный бизнес-центр с панорамным остеклением позиционируется застройщиком как будущая площадка для респектабельных арендаторов в центре города. «Бизнес центр на Рашпилевской — это современный business jet в сегменте недвижимости», — рекламирует застройщик проект на своем сайте.

Разрешение на строительство городские власти выдали в феврале 2019 года, буквально за несколько месяцев до издания приказа краевой администрации, утвердившей особые требования к охране территории исторического поселения в Краснодаре.

В частности, особые требования предъявляются к основным отделочным материалам, оформлению фасадов и цветовым решениям зданий. Фасады предполагаются оштукатуренными и окрашенными либо выполненными краснокоричневым лицевым кирпичом с возможностью имитацим исторической кирпичной кладки, а окна и двери — деревянными, возможна имитация деревянных. Запрещается использование нетрадиционных материалов.

В прошлом году у девелопера возникла необходимость внести изменения в разрешение на строительство, но городские власти отказали ему в этом, пояснив, что для этого необходимо представить «свежий» градостроительный план участка. В новом документе должна быть отражена информация о том, что участок отнесен к землям исторического поселения, в результате застройщику придется переделывать весь проект и заново проходить все согласования.

Застройщик обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием обязать власти Краснодара внести изменения в ранее выданное разрешение на строительство, отметив, что данные изменения не являются существенными, а связаны лишь с заменой некоторых строительных материалов на аналоги. Суд первой инстанции удовлетворил требования застройщика. Власти кубанской столицы обжаловали решение и нашли понимание в апелляционном суде.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что нормативное регулирование по застройке исторического центра города после выдачи разрешения на строительства изменилось, и девелопер, «являясь профессиональным участником рынка недвижимости, действуя разумно и предусмотрительно при планировании и реализации своих строительных проектов, должен учитывать изменение специальных правил осуществления строительства».

Представитель «БЭЛ Девелопмент», комментируя ситуацию «Ъ-Кубань», подчеркнул, что за время реализации проекта некоторые нормативные акты действительно изменились, но закон обратной силы не имеет, и полученное ранее разрешение на строительство остается действующим.

Относительно изменений проекта, которые компании не удается согласовать, он пояснил, что они возникли после уточнения данных геологических изысканий, нагрузок на грунты и иных изменений которые носят сугубо технический характер. Никакие технико-экономические параметры объекта, являющиеся важными с точки зрения градостроительного регулирования, не изменились. Этажность, высота здания, площадь застройки, его назначение — все это осталось прежними. Также он отмечает, что благодаря этому проекту новую жизнь получил архитектурный ансамбль конца XIX — начала XX веков «Южные ворота Всесвятского кладбища», который был реконструирован и приведен в первозданный вид за счет компании.

«Многие застройщики годами пытаются защитить свои законные права, достроить и ввести в эксплуатацию объекты, однако встречаются с необоснованным противодействием со стороны властей. Зачастую происходит так, что инвестор приобретает земельные участки под реализацию своих замыслов, которые соответствуют градостроительным регламентам и иным регулирующим документам, вкладывает деньги в проектирование, прорабатывает бизнес-модель, а затем не может реализовать проект, так как, пока он разрабатывал проект, власти изменили параметры земельного участка. Надеемся, что наш объект не станет еще одним примером того, как будет не суждено осуществиться задумке инвестора украсить новым современным зданием одну из центральных улиц Краснодара»,— добавил он.

В компании «Ъ-Кубань» не сообщили, намерены ли подавать кассационную жалобу на решения нижестоящих судов.

Михаил Волкодав