На Северном кладбище организуют захоронения для Почетных граждан Перми

Администрация Перми организует на Северном кладбище места для захоронения Почетных граждан города. Об этом сегодня сообщил на заседании думского комитета по городскому хозяйству начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев. По его словам, для Почетных граждан Перми появится 250 мест. Работы по подготовке этих мест захоронения на Северном кладбище уже выполнены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, администрация планирует установить санитарно-защитные зоны на Северном кладбище. Сейчас объявлена закупка на выполнение этих работ.

Отметим, на территории Перми расположено 17 кладбищ общей площадью 510 га. По состоянию на август 2024 года новые захоронения были разрешены только на четырех из них: на Банной Горе, Северном, Головановском в Заозерском. На десяти кладбищах допускается подзахоронение умерших к могиле близких родственников. Еще на семи закрытых кладбищах разрешены урновые захоронения.