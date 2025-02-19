Энергетики взыскали с владельца автопарковки почти 1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии

Энергетики филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» выявили факт неучтенного потребления электроэнергии со стороны владельца круглосуточной автопарковки в Дзержинском районе. Как сообщает пресс-служба компании, парковка, находящаяся в жилом массиве, была самовольно запитана с опоры воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. «По выявленному факту хищения электричества был составлен акт неучтенного потребления электроэнергии в объеме более 135 тыс. кВт-ч. Сумма нанесенного электросетевой компании ущерба составила более 930 тыс. руб.»,— говорится в сообщении компании. Энергетики обратились в суд. В ходе судебного разбирательства владелец парковки признал вину и полностью возместил «Пермэнерго» нанесенный ущерб.