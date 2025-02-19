«Главная неожиданность дня случилась в городе Бергамо»

В стыковых играх Лиги чемпионов определились первые четыре клуба, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Ими стали «Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд». Самой результативной игрой вечера получилась встреча «Бенфика»—«Монако», она завершилась вничью (3:3), но за счет победы на выезде дальше идет португальский клуб. Александр Головин в заявку не попал. У российского полузащитника «Монако» опять травма. Что же касается других противостояний 18 февраля, то здесь не обошлось без неожиданностей. Подобности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

Первым из больших клубов Лигу чемпионов в стыковых матчах покинул «Милан». Итальянская команда встречалась с «Фейеноордом», и казалось, что даже поражение в Нидерландах с минимальным счетом (0:1) не будет для «Милана» проблемой.

В ответной встрече итальянский клуб забил первым и должен был дожимать соперника, но после перерыва вторую желтую карточку за симуляцию схлопотал Тео Эрнандес, а в меньшинстве «Милан» пропустил и позволил «Фейеноорду» выйти в 1/8 финала главного клубного турнира впервые с 1993 года. Что же касается «Милана», то всю боль болельщиков этого клуба очень эмоционально сформулировал комментатор онлайн кинотеатра Okko Владимир Стогниенко:

«Команду крутит и вертит. Слушайте, чего вам еще надо? Тренера вам другого позвали, часть игроков сбросили, двух дорогих новичков купили в зимнее окно. Но ничего не меняется, смотреть на это невозможно».

Но главная неожиданность дня случилась в итальянском городе Бергамо, где «Аталанта» принимала «Брюгге». На глазах у изумленных болельщиков игроки бельгийской команды просто уничтожали их любимцев. Когда в конце первого тайма счет стал 3:0 в пользу гостей, комментатор Александр Елагин даже вспомнил о футбольном боге. В итоге «Брюгге» победил (3:1).

Стоит сказать, что стоимость футболистов бельгийского клуба составляет €150 млн. Это меньше, чем у «Зенита». А футболисты той же «Аталанты» тянут почти на €500 млн. Но старую поговорку, что в футбол играют не деньги, а люди, в этот день подтвердил еще один клуб — «Селтик». Шотландская команда на «Альянц Арене» обыгрывала «Баварию» (1:0) и по сумме двух матчей могла рассчитывать на дополнительное время и серию пенальти. Лишь на последних секундах игры «Бавария» сумела сравнять счет, после чего на стадионе в Мюнхене запустили знаменитую мелодию, под которую обычно танцуют зажигательный кан-кан.

Самым результативным матчем вечера стала встреча «Бенфика»—«Монако». Команды сыграли вничью (3:3), но в 1/8 выходит португальский клуб за счет победы на выезде. Александр Головин не попал даже в заявку, у российского полузащитника опять травма. 19 февраля в Лиге чемпионов определятся еще четыре клуба, которые сыграют в 1/8 финала. Но все внимание будет приковано к противостоянию «Реал»—«Манчестер Сити» в Мадриде. После яркой победы звезд Карло Анчелотти в первой игре (3:2) букмекеры практически не сомневаются, что в play-off выйдут «сливочные». Шансов у «Сити» действительно немного, но они есть считает футбольный агент Вадим Трушков:

«Шанс минимальный, и "Реал" его не упустит. Мне кажется, что "Манчестер Сити" дальше не пройдет, но и не проиграет. Когда терять вообще нечего, то можно действовать раскованнее, и все "полетит"».

Сможет ли наставник британской команды Хосеп Гвардиола совершить невозможное или продолжит в отчаянии царапать себе лицо, узнаем ночью 19 февраля. Игра стартует в 23:00. Прямую трансляцию из Мадрида будет вести онлайн кинотеатр Okko.

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Владимир Осипов