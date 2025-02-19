Ректор института информзащиты Кубани, лишенного лицензии, подаст жалобу в суд

Ректор Кубанского института информзащиты Ирина Корх оспорит в суде лишение лицензии на осуществление образовательной деятельности, сообщает телеканал «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Ранее Рособрнадзор выразил претензии к сайту и тому, насколько доступна информация о деятельности учебного учреждения. Кроме того, в ходе выездной проверки специалист обнаружил, что в здании института отсутствуют условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ирина Корх сообщила, что специалист контрольного органа изучил устаревший сайт, которым университет уже не пользуется. Она также подчеркнула, что для обучения студентов достаточно предоставленных площадей в 200 кв. м. На данный момент в университете обучается 20 человек. На претензии по поводу доступной среды ректор ответила, что в учреждении нет сотрудников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, она написала, что оснащением здания должны заниматься его собственники, но они не предпринимают никаких действий. Также был задан вопрос, почему в 2024/2025 учебном году не проводился набор студентов. Руководство ответило, что прием абитуриентов не осуществлялся в связи с запретом Рособрнадзора.

Алина Зорина