На торги выставили земельный участок ФК «Кубань» за 226 млн рублей
Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб "Кубань"» выставил на торги имущество банкротного клуба. Предметом торгов является право долгосрочной аренды (49 лет, до 01.07.2059 года) земельного участка площадью 112,5 тыс. кв. м по адресу г. Краснодар, ул. Парусная, з/у 34.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Начальная цена лота составляет 227 млн руб. Торги будут проводиться форме открытого аукциона с постепенным снижением цены до 45,4 млн руб. Имущество находится в залоге у КБ «Кубань Кредит», сообщается на сайте ЕФРСБ.
Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Футбольный клуб "Кубань"» в начале мая 2018 года по заявлению ФНС России в лице ИФНС №4 по Краснодару.
В 2020 году суд арестовал имущество экс-руководителей клуба. Под арест попали активы Олега Мкртчана и нескольких бывших топ-менеджеров клуба, среди которых бывший вице-губернатор края Евгений Муравьев. В прошлом году краевой Арбитражный суд определил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам НАО «Футбольный клуб "Кубань"» бывшего гендиректора клуба Геннадия Крапивки и ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"» (акционер клуба с долей 40,9). Конкурсный управляющий Евгений Слушкин просил привлечь контролирующих лиц должника к ответственности на сумму 2,3 млрд руб.