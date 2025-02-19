За год производство сыров в Адыгее выросло на 14%

В Адыгее в 2024 году выпущено 32,1 тыс. т сыров и сырных продуктов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производство в регионе продолжает расти: в 2023 году объем составлял 28,1 тыс. т, а по итогам прошлого года показатель увеличился на 14,2%. В том числе выпуск адыгейского сыра вырос на 9,9%, достигнув 7,8 тыс. т. Господин Кумпилов отметил, что республика демонстрирует стабильный рост производства на протяжении пяти лет.

Поддержка молочной отрасли остается одним из факторов роста: в 2024 году на эти цели направлено 48,2 млн руб.

С 2017 года в республике действует союз производителей «Сыр Адыгейский», объединяющий крупнейшие предприятия региона. Все они имеют исключительное право на использование данного наименования.

Вячеслав Рыжков