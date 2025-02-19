Уроженец Тольятти пытался убить супружескую пару в Сочи

В Сочи перед судом предстанет уроженец Тольятти, пытавшийся убить соседей, переехав их на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея

Согласно версии следствия, в сентябре 2024 года между обвиняемым, находившимся в нетрезвом состоянии, и супружеской парой, проживающей по соседству в СНТ «Дубравушка» поселка Горное Лоо Лазаревского района, произошла ссора из-за того, что фигурант громко слушал музыку ночью на своем участке. Во время конфликта фигурант, ранее уже привлекавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом виде, сел за руль своей машины и наехал на мужчину и женщину. В результате оба пострадавших получили травмы.

Обвиняемого остановили местные жители и прибывшие на вызов правоохранители. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Он обвиняется в покушении на убийство супружеской пары (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина