В Орске возбуждено дело из-за сгоревшего трамвая

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания трамвая №263 в Орске. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено после проверки с участием специалистов Ространснадзора. Контрольные органы установили, что должностные лица МУП «Орскгортранс» не проводили необходимое обследование технического состояния и не соблюдали правила технической эксплуатации подвижного состава.

Кроме того, районная прокуратура внесла руководителю МУП «Орскгортранс» представление об устранении нарушений. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

По данным МЧС Оренбуржья, возгорание трамвая №263 произошло на площади Гагарина в Орске в январе текущего года. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов