В Самарской области бывшего полицейского начальника незаконно трудоустроили оператором-наладчиком

Прокуратура Волжского района уличила ООО «Арсенал Атлета» в нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что организация приняла на должность оператора-наладчика бывшего начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области. При этом она не уведомила работодателя по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

Районный прокурор возбудил в отношении юридического лица и его директора дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

В итоге суд оштрафовал компанию и ее руководителя на 70 тыс. руб.

Алексей Алексеев