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Коммерсантъ FM
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Китай сократил свои вложения в госдолг США до минимума с 2009 года

Министерство финансов США вчера представило обновленные данные об объемах вложений различных стран мира в американские государственные облигации (US Treasuries, UST) по состоянию на декабрь 2024 года. Крупнейшим держателем UST в мире остается Япония ($1,06 трлн), которая с ноября прошлого года обошла материковый Китай по объемам вложений в эти бумаги.

В декабре Япония сократила свой портфель UST так же как и остающийся на второй строчке материковый Китай (до $759 млрд с $786 млрд). По данным FT, для материкового Китая вложения в UST по состоянию на декабрь 2024 года стали минимальными с 2009 года. Впрочем, эти данные не учитывают UST, которые Китай держит на счетах в других странах или через другие юрисдикции. Гонконг, который в статистике Минфина США указан отдельной строкой, также сократил свои вложения в UST — с $266 млрд до $255 млрд.

На третьем месте в мире по объему вложений в UST находится Великобритания, которая в декабре также сократила свой портфель — с $768 млрд до $759 млрд. В мировой топ-5 по объему вложений также входят Люксембург и Каймановы острова, которые в декабре нарастили свои портфели UST с $418 млрд до $424 млрд и с $401 млрд до $419 млрд соответственно.

Евгений Хвостик

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