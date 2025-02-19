Муниципальная УК Перми к августу представит план финансового оздоровления

Сегодня на заседании думского комитета по городскому хозяйству выступил новый директор муниципальной управляющей компании ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» (ГКТХ) Андрей Губин. По его словам, в 2024 году в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего руководителя Людмилы Осинцевой, обвиняемой в получении взятки и многочисленных процессуальных действиях, работа компании столкнулась с трудностями. Общество получило годовой убыток в размере до 300 тыс. руб., дебиторская задолженность ПМУП «ГКТХ» составила 95 млн руб., кредиторская — 40,7 млн руб.

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«В данный момент принимаются меры по стабилизации финансового положения: укрепление кадров, дальнейшее развитие компании»,— отметил Андрей Губин. В декабре 2024 года управляющая компания заключила соглашения о погашении задолженности с поставщиками ресурсов - «Т Плюс», «Газпром газораспределение Пермь», рассматривается заключение аналогичного соглашения с «Новогором-Прикамье». «Не сняты проблемы в работе с дебиторской задолженностью. В настоящее время принимаются меры по финансовому оздоровлению, проводится мониторинг по ранее заключенным контрактам. Планируемый срок финансового оздоровления компании — второй квартал 2025 года»,— заявил директор ПМУП «ГКТХ».

Сейчас в обслуживании организации находится 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. Также у компании имеются проблемы по приведению ряда домов в нормативное состояние. При этом УК рассчитывает увеличить объем обслуживаемого фонда, открыть на территории города шесть производственных участков.

Депутаты комитета после обсуждения деятельности и перспектив ПМУП «ГКТХ» приняли доклад директора организации к сведению и протокольно отметили, что к августу в думу необходимо представить план по финансовому оздоровлению компании.

ООО «ПМУП “ГКТХ”» зарегистрировано 5 февраля 2018 года, учредителем является одноименное муниципальное унитарное предприятие. Компания занимается управлением жилым фондом, в основном это аварийные дома. Прежнего директора организации Людмилу Осинцеву арестовали в феврале 2024 года по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но не сделало этого. Короткий срок УК возглавлял бизнесмен Александр Стряпунин, в декабре ее руководителем назначили бывшего чекиста Андрея Губина.