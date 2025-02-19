В Троицке ввели карантин по бешенству

В частном доме в Троицке найдено животное с бешенством. В связи с этим на прилегающей к нему территории введен карантин. Постановление об этом 17 февраля подписал исполняющий обязанности председателя правительства Челябинской области Иван Куцевляк. Документ размещен на портале правовой информации.

Очаг заболевания выявлен в доме №30 на улице Энгельса. Карантин введен в радиусе 2 км от него. На этой территории временно запрещено лечить животных, восприимчивых к заболеванию, привозить или увозить их, проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых присутствуют животные.

Ограничения введены на 60 дней.