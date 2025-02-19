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На большинстве участков побережья Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

Мониторинговые группы не обнаружили новых выбросов мазута на большинстве участков берега Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на пляже в Джемете, в районе между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже пансионата «Соловей». Эти территории находятся в зоне ответственности Краснодара, Щербиновского, Красноармейского и Лабинского районов.

В первую очередь муниципальные команды ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжат работы по очистке основной территории пляжа.

В оперштабе также сообщили, что новых выбросов на берегу в районе устья реки Можепсин нет. На защитном валу установлены полипропиленовые сети, которые загрязнились из-за того, что на них попали фракции мазута. В ближайшее время сети заменят на новые.

Алина Зорина

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