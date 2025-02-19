На большинстве участков побережья Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

Мониторинговые группы не обнаружили новых выбросов мазута на большинстве участков берега Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на пляже в Джемете, в районе между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже пансионата «Соловей». Эти территории находятся в зоне ответственности Краснодара, Щербиновского, Красноармейского и Лабинского районов.

В первую очередь муниципальные команды ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжат работы по очистке основной территории пляжа.

В оперштабе также сообщили, что новых выбросов на берегу в районе устья реки Можепсин нет. На защитном валу установлены полипропиленовые сети, которые загрязнились из-за того, что на них попали фракции мазута. В ближайшее время сети заменят на новые.

Алина Зорина