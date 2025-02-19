В Ярославской области на 25% сократилось число фальшивых банкнот

В Ярославской области в 2024 году было выявлено 55 поддельных банкнот, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Больше остальных в прошлом году выявили поддельных купюр номиналом 1000 руб. — 25 штук. Еще 22 фальшивых купюры зафиксировали номиналом 5000 руб., четыре — 2000 руб. Реже подделывали банкноты небольшого номинала: две — 100 руб. и одна — 500 руб. Была обнаружена и одна поддельная купюра номиналом 100 долларов США.

В отделении отметили, что число подделок снижается не только в регионе, но и в целом по России. Например, если в 2022 году на миллион купюр приходилось четыре фальшивых, то в 2024 — всего одна.

Алла Чижова