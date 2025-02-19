Удмуртский государственный университет занял 4-е место в рейтинге лучших вузов ПФО

Удмуртский государственный университет (УдГУ) занял 4-е место в рейтинге лучших вузов Приволжского федерального округа, согласно данным агентства RAEX. В этом рейтинге выше УдГУ расположились университеты из Нижегородской области, Кировской области и Чувашской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Рейтинг составляется на основе трех основных критериев: «Образование», «Наука» и «Общество». Группа показателей «Образование» учитывает уровень подготовки абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза и результаты выступлений студентов на олимпиадах. Показатели «Наука» включают исследовательский бюджет, количество защит диссертаций и библиометрические показатели. Группа «Общество» демонстрирует вклад вуза в подготовку кадров для региона и его участие в сетевых формах обучения.

В этом же рейтинге Ижевская медицинская академия (ИГМА) заняла 9-е место, Ижевский Государственный Технический Университет имени (ИжГТУ) — 19-е, Удмуртский Государственный Аграрный Университет (УдГАУ) расположился на 40-м месте, а Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко (ГИПУ) — на 52-м.