Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Адыгеи будут судить за убийство знакомого

40-летнего жителя Адыгеи будут судить за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствие установило, что 17 февраля этого года обвиняемый находился в ауле Адамий Красногвардейского района Адыгеи. После употребления алкоголя он напал на своего знакомого и несколько раз ударил его по голове и телу. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Житель Адыгеи обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз, расследование продолжается.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...