Жителя Адыгеи будут судить за убийство знакомого

40-летнего жителя Адыгеи будут судить за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствие установило, что 17 февраля этого года обвиняемый находился в ауле Адамий Красногвардейского района Адыгеи. После употребления алкоголя он напал на своего знакомого и несколько раз ударил его по голове и телу. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Житель Адыгеи обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз, расследование продолжается.

Алина Зорина