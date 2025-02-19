Количество ИТ-компаний на Кубани выросло до 2,5 тысяч

По итогам 2024 года в Краснодарском крае количество ИТ-компаний выросло до 2,5 тыс. Об этом сообщил региональный департамент информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что край по итогам года увеличил ключевые показатели по цифровизации государственных услуг, устранению цифрового неравенства и обеспечению безопасности региональных информационных систем. В рамках цифровизации было переведено в электронный формат 105 массово социально значимых услуг, что соответствует плану по 100% оцифровке государственных и муниципальных сервисов. Число жителей края с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг достигло 4 млн, а на региональном портале стали доступны 189 государственных и 9 тыс. муниципальных услуг.

Среди прочего, «Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, инициатива направлена на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.

«За последние пять лет годовой объем выручки ИТ-компаний увеличился более чем в 3 раза и на сегодняшний момент составляет почти 76 млрд руб. С каждым годом ИТ-сектор края только укрепляет свои позиции, постепенно занимая существенное значение в экономике региона»,— заявил член комитета по информполитике Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

В Краснодарском крае зарегистрировано более 2,5 тыс. ИТ-компаний, а их суммарная годовая выручка за пять лет увеличилась втрое, достигнув 76 млрд руб.

Вячеслав Рыжков