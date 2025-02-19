В Самаре может появиться новая общественная зона

В Самаре бульвар по улице Чернореченской могут продлить до улицы Клинической. По словам главы города Ивана Носкова, в этом году будет начато проектирование для дальнейшего благоустройства этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По мнению градоначальника, продление бульвара может помочь с решением вопроса хаотичной парковки возле ТЦ «Мико». В этом же месте ведется работа по демонтажу незаконных ларьков. До конца года все они должны быть убраны.

Господин Носков подчеркнул, что все незаконные торговые объекты должны быть демонтированы не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре.