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В Самаре может появиться новая общественная зона

В Самаре бульвар по улице Чернореченской могут продлить до улицы Клинической. По словам главы города Ивана Носкова, в этом году будет начато проектирование для дальнейшего благоустройства этой территории.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По мнению градоначальника, продление бульвара может помочь с решением вопроса хаотичной парковки возле ТЦ «Мико». В этом же месте ведется работа по демонтажу незаконных ларьков. До конца года все они должны быть убраны.

Господин Носков подчеркнул, что все незаконные торговые объекты должны быть демонтированы не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре.

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