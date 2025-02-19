«Принцип “мой дом — моя крепость” действует во многих юрисдикциях»

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не считать превышением самообороны случаи, когда человек защищался при проникновении посторонних в его дом. «Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами», — заявил один из авторов законопроекта — депутат Ярослав Нилов. Своим мнением об актуальности этой инициативы поделился партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Для объективности необходимо отметить, что этот законопроект не первый раз вносится в ГД РФ для рассмотрения. В целом вопрос по самообороне уже не раз выносился на разрешение законодателей, поскольку эта проблема давно назрела в обществе. Граждане хотят изменений в соответствующей части законодательства из-за сложившейся негативной практики осуждения при необходимой самообороне. Даже когда все обстоятельства очевидны и ясны, и посягающему были причинены телесные повреждения или смерть, силовики и суды привлекали людей по статьям о насильственных преступлениях или за превышение пределов необходимой самообороны.

Действительно, гражданам опасно себя защищать по действующему законодательству и в свете разъяснений ВС РФ. Проще иметь статус потерпевшего, если, конечно, выживешь в результате посягательства преступника и сможешь еще отстаивать свои права как потерпевшего. Текущие правила о необходимости адекватной оценки ситуации, соразмерности степени противодействия осуществляемому посягательству, равноценности способа самообороны и т. п. ставят в ступор обычных граждан. Кто и что должен делать в данной ситуации? При посягательстве на его жизнь и здоровье?!

Конституция защищает жизнь, здоровье, жилище и презюмируется, что любое посягательство на эти ценности априори незаконны и наказуемы. Соответственно, вроде бы сразу понятно, что при нападении следует естественная реакция и право на защиту конституционно охраняемых прав. Тот, кто посягает, должен предполагать, что он совершает преступление и несет риск противодействия со стороны потерпевшего, а также риск привлечения к ответственности со стороны государства. Только для потерпевшего, в отличие от государства, ситуация более динамична и развивается здесь и сейчас. Ему не получится телепортировать сотрудника полиции или Росгвардии к себе домой или попросить грабителей с ножами или иным оружием подождать их прибытия.

Закон должен гарантировать право на самооборону и свою защиту каждому, но не в той редакции, которая сейчас действует. Каждый посягающий должен знать, что он получит любой силы отпор, если будет посягать на собственность, жизнь и здоровье. Если закон будет в большей степени защищать потерпевшую сторону, то это может иметь существенный профилактический эффект. Принцип “мой дом — моя крепость” действует во многих юрисдикциях и показывает позитивный результат».