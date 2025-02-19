В Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о гибели пяти туристов на Эльбрусе

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора восхождения на вершину Эльбруса, а также двух гидов. Как сообщает прокуратура КБР, фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в сентябре 2021 года осужденные при оказании услуг по организации турпохода собрали группу из 16 человек для восхождения на западную вершину Эльбруса. Организатор привлек инструкторов, при этом некоторые из них не соответствовали требованиям квалификации. Кроме того, в турпоходе не были приняты во внимание опасные погодно-климатические условия и не оценена готовность участников группы к восхождению на вершину, говорится в сообщении прокуратуры.

Нарушив требования по безопасности, осужденные начали восхождение вместе с группой. На высоте более 5 тыс. метров в связи погода резко осложнилась, а состояние здоровья неподготовленных туристов ухудшилось. Инструкторы-проводники оказались не способны самостоятельно спустить группу к исходной точке и своевременно ее эвакуировать. В итоге пятеро туристов погибли, а девять получили травмы.

Суд назначил организатору восхождения наказание в виде 5,7 лет лишения свободы, а двум инструкторам-проводникам – 3,2 года и 3,6 года лишения свободы соответственно. Осужденных также на 2 года лишили права заниматься туристской деятельностью, связанной с оказанием услуг.

Андрей Николаев