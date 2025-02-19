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Банду дропперов задержали в Новосибирске и Татарстане за вывод денег в Украину

В Новосибирске и Татарстане задержаны члены преступной группы, которая выводила украденные деньги за границу, в том числе на территорию Украины. В рамках расследования уголовного дела задержаны более 100 человек, сообщили в МВД РФ.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились»,— сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, в Новосибирске силовики задержали 60 фигурантов дела, еще 40 — в Татарстане. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Уточняется, что среди задержанных также есть несовершеннолетние.

Александра Стрелкова

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