В Уфе суд признал за ЦДУМ право собственности на медресе

Октябрьский райсуд Уфы признал за местной религиозной организацией «Махалля №2025» Центрального духовного управления мусульман России право собственности на медресе площадью 62,6 кв. м в селе Нагаево. Ответчиком по иску выступала администрация Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, медресе построили в 2007 году «общими усилиями жителей и организаций города». После постройки религиозная организация заключила с мэрией Уфы договор безвозмездного срочного пользования земельным участком, но позже, направив заявление на имя главы администрации в целях легализации и получения акта ввода объекта в эксплуатацию нежилого здания, ответа не получила.

Ответчик в суд не явился.

Разрешая спор в пользу истца, суд установил, что здание возведено в соответствии с законодательством РФ, что подтверждается кадастровым паспортом на земельный участок.

Венера Хисамова