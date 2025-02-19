В Ярославской области намерены реквизировать 86 участков с борщевиком

В Ярославской области могут изъять 86 земельных участков у владельцев, не ликвидировавших вовремя борщевик. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославском районе хотят изъять 25 участков, в Некрасовском — 12, в Некоузском — 11, в Ростовском и Угличском — по 9, в Рыбинском — семь, в Тутаевском — пять, в Любимском — три, в Переславле и Гаврилов-Ямском — по два и один в Даниловском. При этом, как отмечают в правительстве области, всего в регионе более 1,1 тыс. земельных участков, зараженных борщевиком. Эти данные размещены на региональном Геопортале.

«Новый контрольный сезон для инспекции адмтехнадзора начнется в мае. Но собственникам земельных участков рекомендуем начинать подготовку уже сейчас»,— прокомментировала зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Напомним, что летом 2023 года в регионе ужесточили штрафы за административные правонарушения. За невыполнение мероприятий по ликвидации борщевика штраф для граждан предусмотрен в размере до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 130 тыс. руб.

Алла Чижова