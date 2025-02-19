В Оренбуржье таможенники пресекли контрабанду запчастей для вертолета МИ-8

Сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни пресекли контрабанду запчастей для вертолета МИ-8 в одну из стран Средней Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили в Приволжском таможенном управлении, четыре комбинированных гидроусилителя «КАУ-30Б» и «РА-60Б» перемещались в грузовом автомобиле среди мешков с рисом. Эти комплектующие изделия устанавливаются в системе управления вертолетом МИ-8, который эксплуатируется в гражданской и военной авиации.

«Товар относится к товарам двойного назначения и подпадает под экспортный контроль, в соответствии с которым для его вывоза с территории Российской Федерации требуется лицензия ФСТЭК России, которой у перевозчика не оказалось»,— пояснили таможенники.

Гидроусилители изъяты. Расследование продолжается.

Алексей Алексеев