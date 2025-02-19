На Дону сотрудники МЧС контролируют 18 мест для рыбалки

В Ростовской области сотрудники МЧС контролируют 18 мест массового выхода рыбаков на лед из-за участившихся случаев их смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инспекторы ГИМС напоминают о правилах безопасности, так как лед в большинстве районов очень тонкий от 7 до 14 см.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в х. Крюково Куйбышевского района на реке Тузлов утонул 73-летний рыбак.

Снежана Стодольская