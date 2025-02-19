Министр АПК Пермского края покидает должность

Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков покинет занимаемую должность с 28 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники. В пресс-службе правительства региона подтвердили эти данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По одной из версий, господин Носков решил уйти по собственному желанию и найти новую работу.

Павел Носков в 2006 году окончил Высшую школу экономики по специальности «Финансы и кредит». Карьеру на госслужбе он начал с работы в Контрольно-счетной палате Пермского края. В разное время господин Носков возглавлял ГБУ «Агентство инвестиционного развития», был первым замминистра экономического развития Прикамья. Министром агропромышленного комплекса он стал в 2021 году.

Исполнять обязанности министра АПК будет нынешний замруководителя министерства Юрий Крестьянников.

С начала года из правительства края ушли: вице-премьер Андрей Кокорев, министр ЖКХ Прикамья Артем Балахнин, министр тарифов Мария Козлова, глава Минтербеза Виктор Батмазов. Из адмнистрации губернатора - замглавы Константин Лызов.