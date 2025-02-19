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Регион присутствия УЗПМ – Пермский край – укрепляет позиции в рейтинге качества жизни

Пермский край, где расположена основная производственная площадка Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), по итогам 2024 года вошел в число 50 ведущих регионов России по качеству жизни и занял 35-е место. Исследование подготовлено информационным агентством РИА и основано на 11 ключевых показателях, среди которых уровень доходов населения, состояние рынка труда, климат и транспортная инфраструктура.

По сравнению с предыдущим годом Пермский край поднялся сразу на три позиции. Эксперты связывают этот рост с высоким социально-экономическим потенциалом региона и эффективной деятельностью крупных предприятий. Среди них – УЗПМ, ведущий российский производитель современных, экологически безопасных противогололедных материалов под брендом «Бионорд».

Весомый вклад завода в экономику края подтвержден авторитетными рейтингами: УЗПМ занимает 28-е место в топ-300 крупнейших предприятий региона и входит в шестерку наиболее прибыльных организаций. Завод также стабильно удерживается в списке пяти ведущих работодателей Краснокамска, создавая новые рабочие места и обеспечивая комфортные условия труда для местных жителей.

Одним из приоритетов УЗПМ является корпоративная социальная ответственность. В 2024 году предприятие поддержало целый ряд спортивных, культурных и экологических проектов, в числе которых веломарафон «Велопритяжение», всероссийские соревнования по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, семейный эко-фестиваль «Две вороны», театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

ООО «УЗПМ»

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