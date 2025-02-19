С начала года в Краснодаре ликвидировали около 10 нелегальных свалок

С начала 2025 года в Краснодаре убрали девять нелегальных свалок и отправили на штрафстоянку четыре машины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Одна из камер у контейнерной площадки в Прикубанском округе записала семь фактов незаконного выброса строительного мусора. Видеозаписи передали в полицию. По словам главы города, сейчас при модернизации контейнерных площадок сразу предусматривается инфраструктура под онлайн-наблюдение.

Евгений Наумов отметил, что большой помощью в ликвидации подобных свалок является активность жителей Краснодара. Граждане присылают сообщения, в которых сообщают о «серых мусорщиках».

Алина Зорина