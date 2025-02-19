В Сабинском районе Татарстана будут доплачивать 60 тыс. рублей за рождение близнецов

В Сабинском районе Татарстана ввели дополнительные ежемесячные выплаты в 5 тыс. руб. в течение одного года женщинам, родившим близнецов. Соответствующее постановление подписал руководитель районного исполкома Марат Ишниязов.

«Установить дополнительную меру социальной поддержки — ежемесячную денежную выплату женщинам, родившим близнецов в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан, в размере 5000 руб. в течение одного года», — говорится в тексте постановления.

Таким образом, в течение одного года с момента рождения детей семьи смогут получить 60 тыс. руб. Дополнительную меру социальной поддержки планируют обеспечить из средств местного бюджета.

Действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Диана Соловьёва