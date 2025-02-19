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Кубанские предприятия отгрузили стройматериалы на 137 млрд рублей в 2024 году

В Краснодарском крае в производстве строительных материалов за 2024 год отгружено продукции на сумму 137 млрд руб., что на 23,4% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, по виду экономической деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» в 2024 году отгрузили товаров на 10 млрд руб., а «прочей неметаллической продукции» — свыше 127 млрд руб., что год к году составило 123,6%.

В министерстве отметили, что промышленность стройматериалов является одной из главных отраслей промышленного комплекса Краснодарского края. Положительное изменение объемов отгруженной продукции отрасли напрямую связано с увеличением объемов дорожного, гражданского и промышленного строительства в регионе, а также на прилегающих территориях.

Промышленные предприятия Краснодарского края выпускают практически весь спектр продукции, необходимой для строительства и реконструкции зданий. К числу основных видов товаров относятся газобетонные блоки, тарированный цемент, кирпич, железобетонные изделия, железобетонные шпалы, гипсовые изделия, сухие бетонные смеси, а также разнообразные бетонные и стеновые материалы.

По итогам года в регионе в больших объемах произвели цемент общестроительный (почти 7 млн тонн, показатель вырос на 4,2% к аналогичному периоду 2023 года), блоки силикатные (более 636,1 млн условных кирпичей), кирпич керамический строительный (свыше 306,8 млн условных кирпичей), а также блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (более 1,5 млн кубометров). Строительных смесей в крае за год произвели почти 715 тыс. тонн.

Алина Зорина

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