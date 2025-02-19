Нижегородскую областную программу модернизации ЖКХ в 2024 году исполнили на 46%

Государственную региональную программу Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» в 2024 году исполнили на 46,2%. По информации областного минэкономики, это при плановых затратах 1,033 млрд руб. министерство ЖКХ за год освоило 477,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что на 1 января 2025 года строительно-монтажные работы завершили по 124 мероприятиям, из которых 107 приняты. По оставшимся 17 готовят документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию.

Чтобы исключить риск неосвоения финансовой поддержки Фонда ЖКХ проработан вопрос переноса срока завершения работ по 122 мероприятиям, предполагающим модернизацию 294,77 км сетей. Эти сети расположены в Ардатовском, Балахнинском, Бутурлинском, Городецком, Володарском, Починковском, Навашинском округах, Первомайске, Чкаловске, Кулебаках и Нижнем Новгороде.

Согласно решению правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, на 2025 год перенесли финансирование за счет Фонда в размере 1,031 млрд руб.

Галина Шамберина