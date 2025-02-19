30% мужчин планируют дарить подарки на День защитника Отечества в Ижевске

В Ижевске 74% женщин и 30% мужчин планируют дарить подарки на День защитника Отечества. Согласно опросу сервиса SuperJob, женщины чаще поздравляют с этим праздником мужей, отцов и сыновей, мужчины — отцов и сыновей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мужчины хотя и реже участвуют в дарении подарков, но тратят больше — средний бюджет составляет 4,8 тыс. руб. Тогда как женщины планируют потратить около 3,2 тыс. руб. В среднем жители Ижевска рассчитывают потратить на подарки 4,1 тыс. руб.