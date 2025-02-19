В Ярославле на домах актеров Волковского театра установят мемориальные доски
В Ярославле мэрия поддержит проект по установке мемориальных досок на домах, где проживали артисты Волковского театра. Об этом сообщил директор департамента финансов Андрей Данц на заседании муниципалитета.
Фото: Дарья Петерсон
Благотворительный фонд поддержки развития театра имени Волкова попросил на эти цели 4 млн руб. «В этом году юбилейная дата у Волковского театра, по этому обращению городской бюджет окажет содействие и помощь»,— сказал господин Данц.
Напомним, что 2025 год стал 275-ым годом существования театра. Ранее министерство культуры России утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Волковского театра.