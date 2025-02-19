В Ярославле на домах актеров Волковского театра установят мемориальные доски

В Ярославле мэрия поддержит проект по установке мемориальных досок на домах, где проживали артисты Волковского театра. Об этом сообщил директор департамента финансов Андрей Данц на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Благотворительный фонд поддержки развития театра имени Волкова попросил на эти цели 4 млн руб. «В этом году юбилейная дата у Волковского театра, по этому обращению городской бюджет окажет содействие и помощь»,— сказал господин Данц.

Напомним, что 2025 год стал 275-ым годом существования театра. Ранее министерство культуры России утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Волковского театра.

Алла Чижова