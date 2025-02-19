Семь лет колонии получил инженер северокавказских «Россетей» за взятку

Промышленный районный суд Ставрополя признал виновным во взяточничестве ведущего инженера одного из секторов филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»—«Ставропольэнерго». Он проведет в колонии семь лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие обвиняло специалиста энергетической компании в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2023 года обвиняемый за взятку в сумме 450 тыс. руб. предложил представителю строительной организации «обеспечить увеличение потребляемой мощности электрической энергии в производственных помещениях компании».

Об этом предложении сотрудник компании сообщил в правоохранительные органы и в рамках оперативного эксперимента передал оговоренную сумму ведущему инженеру. Передача денег шла под контролем оперативников из краевого управления ФСБ России, которые и задержали энергетика.

Александра Ларинцева