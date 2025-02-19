Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь лет колонии получил инженер северокавказских «Россетей» за взятку

Промышленный районный суд Ставрополя признал виновным во взяточничестве ведущего инженера одного из секторов филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»—«Ставропольэнерго». Он проведет в колонии семь лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие обвиняло специалиста энергетической компании в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2023 года обвиняемый за взятку в сумме 450 тыс. руб. предложил представителю строительной организации «обеспечить увеличение потребляемой мощности электрической энергии в производственных помещениях компании».

Об этом предложении сотрудник компании сообщил в правоохранительные органы и в рамках оперативного эксперимента передал оговоренную сумму ведущему инженеру. Передача денег шла под контролем оперативников из краевого управления ФСБ России, которые и задержали энергетика.

Александра Ларинцева

Новости компаний Все