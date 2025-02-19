На АвтоВАЗе назвали фейком сообщения о дефекте подушек безопасности

Информация о неисправности подушек безопасности, установленных на автомобили Lada, не соответствует действительности. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Представитель предприятия отметил, что на заводе знают «о проблеме подушек безопасности Takata с середины 2010-х годов». В 2018 году компания отзывала потенциально проблемные «автомобили Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora для проверки и, при необходимости, ремонта систем безопасности», и «проблема была полностью исключена», отметил собеседник издания.

В период создания автомобиля Lada Vesta работники предприятия совместно со специалистами компании Takata применили технические решения, которые позволили исключить появление некачественных деталей подушек безопасности на серийных авто. В настоящее время ложные срабатывания подушек безопасности на машинах компании не зарегистрированы. Сейчас элементы безопасности для АвтоВАЗа поставляет альтернативная компания.

В среду в сети появились сообщения о неисправных подушках безопасности Takata, которые якобы устанавливаются, в том числе на машины Lada. Авторы сообщений утверждают, что устройство указанных элементов безопасности включает ненадежный газогенератор, который с годами быстро изнашивается, при срабатывании подушки пиропатрон взрывается, а его части разлетаются по салону и могут ранить или убить водителя и пассажиров.

Георгий Портнов