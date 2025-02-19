НБКИ: в Башкирии полная стоимость кредита по кредиткам за месяц выросла на 5,8%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита по кредитным картам в январе 2025 года в Башкирии достигла 43,3%, увеличившись по сравнению с декабрем 2024 года (37,5%) на 5,8 процентного пункта. Республика на девятом месте в России в данном сегменте розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее значение полной стоимости кредитов по кредитным картам в регионах России в январе этого года было отмечено в Москве (45,8%), Московской области (45,5%) и Санкт-Петербурге (45,2%).

В среднем по стране полная стоимость кредита по кредитным картам в январе 2025 года достигла 44,8%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,2 процентного пункта (в декабре 2024 года – 37,6%). Это наивысшее значение данного показателя за последний год.

Майя Иванова