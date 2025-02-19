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Бывшую замглавы красноярского минздрава осудят за превышение полномочий

Следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Красноярского края Анны Москвиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.

Фото: krk.sledcom.ru

Фото: krk.sledcom.ru

Как установило следствие, обвиняемая согласовала оплату медицинского оборудования общей стоимостью более 126,5 млн руб. заведомо зная, что оно не соответствует условиям госконтракта. В частности, в 2022 году она подписала документы на поставку и оплату рентген-аппарата стоимостью более 28 млн руб. для КГБУЗ «КГП №7». «Медицинское оборудование поставлено с нарушением условий контракта и признано фальсифицированным медицинским изделием»,— отметили в региональном СКР.

После утверждения обвинительного заключения дело бывшей чиновницы будет направлено в суд.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце января в Красноярском крае возбудили уголовное дело о поставке в медучреждение фальсифицированного рентген-аппарата. Его фигурантом стала главврач Нижнеингашской ЦРБ, которая подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Михаил Кичанов

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