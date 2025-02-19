Ставрополь третий день подряд стоит в 10-балльных пробках из-за снегопада

Столица Ставрополья третий день стоит в 10-балльных пробках из-за обильных осадков. Информацию об этом передают «Яндекс. Пробки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Транспортный коллапс в Ставрополе возник из-за снега и аварийной ситуации на дорогах. Третий день подряд автомобили стоит в 10-балльных пробках.

За прошедшую ночь спецтехника в Ставрополе прошла несколько полных кругов по городу. К уборке снега привлекли 217 человек и 103 машины, использовано более 2300 тонн пескосоляной смеси.

«В данный момент все дороги города в проезжем состоянии. Техника вернется на автомагистрали после того, как пройдет основной автомобильный поток»,— рассказали в администрации Ставрополя.

Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, за прошедшие сутки в регионе произошло 11 ДТП с 14 пострадавшими, в том числе, двое водителей совершили наезд на пешеходов на улицах краевой столицы.

Краевой гидрометцентр сообщает, что всю предстоящую неделю на Ставрополье сохранится низкая температура. Местами ожидается сильный снегопад.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил профильным министерствам и главам районов взять ситуацию на особый контроль и оперативно реагировать на обращения жителей.

Алена Воробьева