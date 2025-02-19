Жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга шарфом

В Керчи перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года обвиняемая находилась у себя дома. После очередного конфликта с супругом, который злоупотреблял алкоголем, 56-летняя женщина дождалась, пока он уснет, и задушила его с помощью шарфа. После этого она погрузила тело в садовую тележку и вывезла на дорогу в 100 м от дома.

Как рассказала обвиняемая, после произошедшего ей звонила мать супруга. Она сказала ей, что муж домой не возвращался, и по просьбе пенсионерки позвонила в больницу, чтобы уточнить, не поступал ли к ним мужчина. После этого она легла спать.

Жительница Керчи признала вину и пояснила, что совершила убийство из-за «сильного душевного волнения». Эту версию опровергло заключение судебно-психиатрической экспертизы. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина