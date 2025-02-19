В Ростове в течение полугода переносят суд по хищениям при гособоронзаказе

В Советском районном суде в течение полугода переносят заседания по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа из-за неявки свидетелей, потерпевшей стороны или адвоката. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-исполнительного директора авиаприборного ремонтного завода в Батайске Сослана Урусова обвиняют по трем эпизодам мошенничества в крупном размере, совершенного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, по указанию Сослана Урумова в 2019–2022 годах на заводе восстановленные при ремонте военной техники детали проводили по документам как новые. Ущерб по этому эпизоду оценивается в более чем 2 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что также экс-директора предприятия обвиняют в фиктивном трудоустройстве работников Авиаприборного ремонтного завода в «Роствертол» и получении за них зарплаты.

Ева Китаева