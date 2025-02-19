Водитель внедорожника пытался незаконно провезти охотничье оружие в Абхазию

Сочинские таможенники предотвратили попытку контрабанды охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В среду, 19 февраля 2025 года, на таможенном посту МАПП Адлер сотрудники таможни остановили автомобиль марки «ВАЗ 21213», который следовал в сторону Абхазии. В ходе проверки машины специалисты обнаружили разобранное огнестрельное оружие, тщательно скрытое под личными вещами водителя. Изъятые компоненты, в том числе ствол, приклад и цевье, направили на экспертизу, которая подтвердила, что детали в сборе являются охотничьим гладкоствольным ружьем модели Иж-58 16-го калибра.

Владелец автомобиля не смог предоставить разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также необходимые документы для его легального перемещения через таможенную границу ЕАЭС. В отношении водителя внедорожника возбудили уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Материалы дела передали в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте для дальнейшего расследования.

Мария Удовик