Расследование дела о смертельном ДТП на жд-переезде под Переславлем завершается

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завершает расследование уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на жд-переезде около села Берендеево под Переславлем. Об этом сообщает «Городской телеканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 апреля 2024 года автобус застрял на путях, и его сбил поезд. В ДТП погибли семь человек — шесть пассажиров и водитель автобуса. Следствие считает, что монтер пути находился в состоянии опьянения и отключил автоматику, чем допустил выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом.

Уголовное дело расследуется по статьям «Халатность» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После завершения расследования дело передадут в прокуратуру, а затем — в суд.