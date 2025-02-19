В Ульяновске 1 марта пройдет перенесенная «Лыжня России»

В Ульяновске 1 марта на территории биатлонного центра УлГУ «Заря» пройдет традиционная «Лыжня России». Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мероприятие должно было пройти 8 февраля, но было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий.

«Лыжня России» проводится ежегодно и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием.

Андрей Сазонов