Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновске 1 марта пройдет перенесенная «Лыжня России»

В Ульяновске 1 марта на территории биатлонного центра УлГУ «Заря» пройдет традиционная «Лыжня России». Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта региона.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мероприятие должно было пройти 8 февраля, но было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий.

«Лыжня России» проводится ежегодно и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...