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Трое бизнесменов потребовали переноса нефтепроводов, идущих к Новороссийску

Суд начал рассматривать иск троих предпринимателей, которые потребовали от нефтяников демонтажа и переноса магистральных нефтепроводов «Крымск — Грушовая» и «Тихорецк — Новороссийск 1», проходящих через их земли в Крымском районе. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. Он провел первое заседание по делу. Следующее заседание назначено на 1 апреля.

Ответчиками по иску стало ПАО «Транснефть» и его «дочка» АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть»).

Истцы требуют у компаний демонтировать и перенести нефтепроводы с учетом всех наземных и подземных сооружений за пределы их участков. Из материалов дела следует, что предприниматели зарегистрированы в Ставропольском крае, являются владельцами сельхозземель в Крымском районе Кубани, где они занимаются аграрным бизнесом. Их участки, по которым проходят нефтепроводы, находятся в границах колхоза им. Советской Армии Нижнебаканского сельского поселения.

Кроме того, по предварительным данным, они требуют взыскания с нефтяников более 120 млн руб. неосновательного обогащения за пользование их землями с учетом процентов за незаконное пользование денежными средствами.

«Ъ-Кубань» не удалось получить оперативный комментарий «Черномортранснефти» относительно оснований предъявленных к ним требований, а также правовой позиции ответчиков.

АО «Черномортранснефть» (акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы») является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть», обеспечивающим транспортировку нефти по территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа (Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана). «Черномортранснефть» эксплуатирует более 3,3 тыс. км магистральных нефтепроводов. Транспортировку углеводородного сырья обеспечивают 32 насосные станции (НПС) и линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС), принадлежащие двум районным управлениям магистральных нефтепроводов — Краснодарскому и Тихорецкому. Накопление танкерных партий нефти и нефтепродуктов обеспечивают резервуарные парки площадок «Шесхарис» и «Грушовая» общей вместимостью 1,4 млн кубометров.

Михаил Волкодав

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