ФСБ задержала жителя Омска, планировавшего воевать за Украину

Задержан 20-летний житель Омска, планировавший воевать за Украину. В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы), сообщили в пресс-службе омского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Омской области Фото: УФСБ по Омской области

По информации ведомства, молодой человек являлся сторонником украинских террористических организаций. Одной из них он оказывал финансовую поддержку, переводя цифровые деньги на криптокошелек. Кроме того, омич контактировал с представителями спецслужб Украины, которых интересовала информация военного характера.

Силовики выяснили, что подозреваемый планировал воевать за Украину. Туда, по данным источников, он собирался попасть транзитом через Грузию. В Москве молодой человек был задержан правоохранительными органами.

Илья Николаев