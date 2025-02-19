Цифровой аватар: «Ростелеком» представил концепцию нового отчета об устойчивом развитии

«Ростелеком» провел диалог с заинтересованными сторонами, в ходе которого представил результаты социальной деятельности компании за 2023 год и обсудил подготовку отчета об устойчивом развитии (ОУР) за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

В мероприятии приняли участие сотрудники компании, представители власти, бизнеса, местных сообществ, экологических организаций и другие члены экспертного сообщества — всего около 350 человек.

Такие мероприятия «Ростелеком» проводит ежегодно, начиная с 2018 года. Не первый год важную роль в диалоге играет искусственный интеллект (ИИ), делая дискуссии уникальной попыткой объединить возможности технологий ИИ и человека. В этом году в обсуждении наряду с докладчиками участвовали виртуальные аватары — цифровые копии выступающих. Они были созданы с использованием технологий искусственного интеллекта и помогали докладчикам отвечать на вопросы.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: «Прошедший год стал для нас временем активного развития и значительных достижений в сфере цифровых социальных инициатив. “Ростелеком” продолжает уверенно идти по пути цифровой трансформации, создавая современные технологические решения, которые делают нашу страну более комфортной, безопасной и доступной для всех граждан».

Основой стратегии устойчивого будущего «Ростелекома» за 2024 год станет человекоцентричность. Об этом сообщила директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности компании Юлиана Соколенко. Она отметила, что впервые при подготовке ОУР будет использован проект Стандарта отчетности об устойчивом развитии, разработанный Министерством экономического развития в 2024 году, также была представлена обновленная матрица существенности, которая была создана по итогам анкетирования. Особое внимание компания планирует уделить описанию вклада в реализацию национальных целей развития.

От внешних стейкхолдеров на мероприятии выступила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Елена Феоктистова. Она подчеркнула, что «Ростелеком» является системообразующей компанией, от которой зависит технологическое и социальное развитие страны, отдельно отметив значимый вклад компании в общественное благо. В последние годы наблюдается рост внимания общества к бизнесу и его вкладу в решение общественных задач. Отчет об устойчивом развитии как раз является своеобразным зеркалом, или общественным лицом компании. Она также предложила «Ростелекому» проанализировать занятые в прошлых годах места в конкурсах и рейтингах (в частности, в индексе РСПП), чтобы понять, как компании нужно развивать отчетность.

Руководитель проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова отметила, что перед «Ростелекомом» стоят задачи интеграции взаимосвязи цифровой ответственности и человекоцентричности в стратегиях устойчивого развития корпоративного бизнеса. Она отметила значимость работы «Ростелекома» над программой цифрового равенства, а также разработки мер по его преодолению.

Большое внимание в обсуждении было уделено теме безопасности и новых трендов в этой сфере как неотъемлемой части телеком-продукта.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Риски и масштаб кибеугроз постоянно растут, количество киберпреступлений год из года увеличивается. Чтобы защитить пользователей цифровых сервисов от вирусов, фишинговых атак, утечек данных и других действий мошенников, “Ростелеком” обязан быстро адаптироваться к новым вызовам. Мы используем самые новые технологии для построения безопасной цифровой среды для наших клиентов. Нашу услугу проверки своих личных данных на возможные утечки на сторонних сайтах абоненты использовали более 1 млн раз в первый же квартал после запуска. А спрос на услугу безопасного интернета растет у наших семейных пользователей более чем на 50%. Благодаря нашей дочерней компании “Солар”, лидера российского рынка средств информационной безопасности, у нас есть собственная продвинутая экспертиза в области защиты информации и инфраструктур. Мы много лет предлагаем сервисы кибербезопасности по подписке и видим, что востребованность этого направления только повышается».

В Год семьи «Ростелеком» уделял особое внимание поддержке семейных ценностей. Ярким примером стал самый душевный социальный кинопроект «Потому что мы — семья», который представила директор проектов по спонсорству, департамента внешних коммуникаций и социальной ответственности Галина Софенко. Главными героями проекта стали обычные люди, рассказывающие сокровенное о себе и своих близких. Их трогательные истории «Ростелеком» превратил в кинооткровения — мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино, которые можно посмотреть как на сайте проекта, так и в онлайн-кинотеатре Wink. В 2025 году «Ростелеком» запустил второй сезон проекта, отправившись в тур по регионам России.

В отчетном году «Ростелеком» продолжил развивать направление искусственного интеллекта. Для развития образовательных программ, создания этических стандартов и применения ИИ в социальной сфере, включая кибербезопасность и цифровую медицину, компания вступила в Альянс в сфере искусственного интеллекта, который объединяет ведущих экспертов в этой области.

В ходе диалога эксперты «Ростелекома» раскрыли подходы компании по обеспечению пожарной безопасности, экологической деятельности, а также представили информацию о мероприятиях для сотрудников с использованием новых технологий (конкурс идей, ПСР-саммит и др.) и комплексную программу по работе с семьями сотрудников «Семья на связи. С соответствующими докладами выступили директор департамента производственной безопасности Андрей Головницкий, директор направления департамента производственной безопасности Дмитрий Алексахин, директор офиса трансформации Олег Краснов и руководитель проектов управления по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Царева.

С отчетом об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2023 год можно ознакомиться на сайте компании.

https://www.company.rt.ru/