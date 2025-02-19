Жители Ижевска не хотят продлевать выходные на 23 февраля

Только 10% работающих жителей Ижевска планируют продлить выходные на День защитника Отечества, взяв дополнительный отгул. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. 23 февраля в этом году выпадает на воскресенье. Правительство перенесло этот выходной на 8 мая, поэтому горожан ждет обычная рабочая неделя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Среди мужчин желание взять отпуск или отгул на день защитника Отечества выразили 12% участников опроса, среди женщин — 8%. Чаще всего планируют продлить отдых респонденты в возрасте 35-45 лет. Также почти 18% участников с доходом от 100 тысяч рублей в месяц собираются воспользоваться дополнительными днями отдыха, в то время как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель составляет 11%.